Un maestro decidió romper con la huelga de las escuelas públicas de Chicago

Este maestro de matemáticas y entrenador de ajedrez dice que está haciendo lo correcto porque los alumnos no tiene porque sufrir las consecuencias de las negociaciones contractuales.

“Me dije a mi mismo si hay otra huelga no me unire porque no puedo abandonar a mis estudiantes” dijo Ocol. “Soy un maestro y como tal debe estar con mis estudiantes dentro del salón de clases de la escuela” agregó el maestro.