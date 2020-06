Un camionero golpea y patea a activistas cerca del sitio de Hilco mientras se reanuda la demolición en la Villita

Chofer: No me importa, ¡actúa como una mujer!

“Obviamente esto no lo teníamos previsto," dice Tovar. "Esto enseña que la gente que no es de la comunidad, esta persona que traía un trailer grandísimo, no sabe que está pasando aquí, esta muy desconectado. La alcaldesa está muy desconectada, la policía está muy desconectada”. Los que están aquí es para proteger a la empresa, no a nosotros.