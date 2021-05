No fue al médico por miedo a contagiarse de covid-19 y ahora sufre cáncer de seno en fase 4

Teresa Ruvalcaba yacía en una cama

Durante más de seis meses, la trabajadora de fábrica de 48 años había intentado ignorar el dolor y la inflamación en su pecho. Temía visitar un médico durante la pandemia, temía perder turnos de trabajo, temía perder su empleo, su casa, su capacidad para cuidar a sus tres hijos. Siguió trabajando hasta que no pudo más, hasta que el dolor la forzó a pedir a su hijo que la llevara al hospital en esta noche fría y nublada de enero.

A siete millas de distancia esperaba Sergio, de 24 años, en el estrecho cuarto de su niñez, ropa esparcida por el suelo y sus libros de texto para el examen de admisión a la escuela de medicina sin tocar en un estante, sus ojos fijos en su teléfono. Normalmente, Sergio acompañaba a su madre a cualquier sitio donde podría necesitar ayuda con su inglés limitado, pero debido a la pandemia, la seguridad del hospital no le había dejado entrar. Después de dos horas y media de silencio, le mandó un mensaje de texto: “[Cómo] te va”.

“Mijo me están [haciendo] todos los chequeos [me van a meter] a una máquina ahorita,” respondió ella.

En las sombras del COVID-19, otra crisis ha surgido. Con la pandemia en su segundo año y la esperanza llegando intermitentemente con viales de vacunas, es como si una inundación violenta hubiera comenzado a retroceder, poniendo al descubierto los escombros dejados por su estela. Entre los daños hay un número incalculable de cánceres que han quedado sin diagnosticar o sin tratar porque los pacientes pospusieron exámenes anuales, y las clínicas de cáncer y hospitales suspendieron biopsias y quimioterapias y tratamientos de radiación. A lo largo del país, los exámenes preventivos para detectar cáncer cayeron hasta el 94% en los primeros cuatro meses del año pasado. En Mount Sinai, el número de mamografías bajó un 96% durante el mismo periodo. En julio, los exámenes habían empezado a repuntar, tanto nacionalmente como en Mount Sinai, pero todavía iban por detrás de los números pre-COVID-19. Menos exámenes tuvieron como resultado un declive en nuevos diagnósticos, que según un estudio cayeron más del 50% para algunos cánceres el año pasado. Pero la gente no dejó de contraer cáncer; dejaron de ser diagnosticadas.

El verano pasado

La fábrica era más que un trabajo para ella. Era donde hacía amigos, contaba chistes para pasar las largas horas, y ponía música a todo volumen, sobre todo las alegres canciones de cumbia de sus años adolescentes, en el vestuario. A sus compañeros les costaba mantener el nivel de energía de ella, pero sabían que Teresa tomaría el relevo si alguien en la línea perdía velocidad, o cubriría por ellos si tenían que ausentarse, porque Teresa nunca decía que no al trabajo. Los ingresos le permitieron mantener a sus hijos ella sola y, en 2008, lograr algo que no había pensado que fuera posible: poner $5,000 para la compra de una casa estilo Cape Cod, con un siglo de antigüedad, en un barrio de mayoría latina donde el rugido de aviones del cercano Midway Airport interrumpía regularmente la quietud.

El intento por agarrarse a la estabilidad vino con un precio. Normalmente trabajaba el turno de media noche, a menudo llegando temprano y quedándose tarde, y después corría a casa para mandar a Sergio, Roberto y Aurora al colegio. Cuando eran pequeños, los niños disfrutaban las paletas y gomitas que traía del trabajo; no fue hasta que se hicieron mayores que notaron los moratones en sus rodillas y sus dedos ensangrentados.

Mientras golpeaba la pandemia, Teresa no bajó el ritmo, aunque pegó con especial dureza a los trabajadores esenciales. Casi había perdido la casa en 2018 por haberse demorado en los pagos de la hipoteca. No podía arriesgarse a que ocurriera otra vez.

Hizo horas extras y cubrió los turnos de compañeros que estaban enfermos con COVID-19. Entre turno y turno, compraba comida para la cena de la noche, después caía rendida en el sofá de la sala unas horas, solo para despertarse y volver a hacerlo todo otra vez. Había creado un plan para protegerse del virus, poniéndose dos mascarillas y guantes de látex durante la hora que le tomaba el trayecto diario al trabajo en tren y autobús. Aunque sentía como si su pecho ardía, continuó trabajando. No quería contagiarse de COVID-19 en la oficina de un médico o en una sala de urgencias, y estaba tan ocupada que no tenía mucho tiempo para pensar en sus síntomas.

Las píldoras no ayudaron. Sin embargo, menos de una semana después, Teresa estaba sentada en el desgastado sofá de la sala, haciendo planes para volver al trabajo el día siguiente. Entonces, ya incapaz de aguantar más el ardor, lloró. Su hija, Aurora, escuchando los sollozos, vino a ver qué le pasaba. Teresa aceptó que Sergio la llevara a la sala de urgencias.

Sergio ya estaba en la universidad

El primer año de universidad de Sergio casi le destrozó. Las clases eran rigurosas, el ritmo acelerado, y lo más bajo que caían sus notas lo más que él se sentía como un impostor. Peor aún, si era suspendido, no podría conseguir un buen trabajo, y él sabía que su familia contaba con su ayuda. Su hermana, Aurora de 26 años, tiene retrasos en el desarrollo y no ha trabajado regularmente aunque tiene un título técnico en artes gráficas. Su hermano Roberto de 21 años abandonó la secundaria pocos meses antes de graduarse con lo que la familia cree que es una depresión sin diagnosticar. Su diploma honorífico de 2017 todavía cuelga en el refrigerador.

Sergio no sintió resentimiento por la presión pero se sintió fagocitado por ella. ”Todo dependía de mi triunfo, y yo no estaba triunfando,” dijo. “Llegó a un punto donde ya no quería ser el único responsable para mejorar la vida de mi familia. Quería salirme de esa responsabilidad.”