Sindicato de Maestros de Chicago lucha por estudiantes sin hogar

"Y nosotros sabemos que eso afecta el aprendizaje de los estudiantes y por eso queremos que la alcaldesa ponga sus promesas que le dio a Chicago Coalition of the Homeless que ella iba a usar el Real Estate Tax Transfer de un porciento de ese dinero que iba a ir a ayudar a esas familias y ahora no lo ha puesto en escrito y no ha dicho nada sobre eso", agregó Maldonado.