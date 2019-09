Se aproxima decisión sobre huelga del Sindicato de Maestros de Chicago

CHICAGO, Illinois. – El Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) ha estado negociando con la administración del sistema de Escuelas Públicas de Chicago para buscar mejores condiciones laborales y así evitar una huelga. Sin embargo, no se ha llegado aún a un acuerdo.

Este jueves 26 de septiembre, culmina un proceso–iniciado el 24 de septiembre–en el que miembros de CTU votaron para determinar si se irán o no a huelga. La votación se llevó en las respectivas escuelas donde están miembros del Sindicato.

De definir que se van a huelga, esta se llevaría a cabo a principios de octubre. Mientras tanto, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, reiteró que no ve ninguna razón por la cual no llegarían a un acuerdo. Afirma que se debe hacer lo necesario para que no se vayan a huelga los maestros.