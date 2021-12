Rosca de Reyes: estas panaderías de Chicago la tienen

Marcella's Bakery

Dirección: 11943 S Pulaski Rd Alsip, IL 60803

Teléfono: (708) 371-0034

Horarios: Todos los días de 3 a.m. a 6 p.m.

Tamaños y precios: Chica (rellena $21, sencilla $15), mediana (rellena $40, sencilla $30), grande (rellena $50, sencilla $45).

Figuras: Las rocas chicas vienen con 4 figuras, las medianas con 6 y las grandes con 9.

Especialidad: En este lugar destacan las roscas rellenas. Hay de queso, fresa, piña y la especialidad: guayaba, que traen directamente de Aguascalientes, México, para elaborar el relleno de sus panes.

Consejos: Si quieres disfrutar de una rosca rellena haz tu pedido antes del 4 de enero.

A partir del 4 de enero sólo se venden roscas regulares y las que estén a disposición.

Esta panadería abre a las 3 a.m., pero el pan calientito sale a las 3:30 a.m. y se acaba pronto.