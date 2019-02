Robos residenciales impactan comunidades en el oeste de Chicago

CHICAGO, Illinois. – La policía de Chicago ha emitido una alerta por robos en su noveno distrito. Este incluye áreas de Brighton Park, Gage Park y Back of The Yards. Los incidentes han ocurrido durante el mes de febrero.

• Cuadra 400 West 24th St., el jueves 7 de febrero de 2019 entre las 9:00 PM y las 10:00 PM.

• Cuadra 400 West 28th Pl., del sábado al martes, 9 al 12 de febrero de 2019 entre las 12:00 AM y las 10:26 AM.

• Cuadra 200 West 23rd St., el jueves 21 de febrero de 2019 entre las 12:45 AM y las 3:00 PM.