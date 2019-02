Un problema que afecta a varios barrios de Chicago: El robo de vehículos

CHICAGO, Illinois. – Las autoridades de la ciudad emitieron una alerta el 25 de febrero de 2019, en los barrios de Gage Park y Back of The Yards debido a un incremento de robo de vehículos.

Los incidentes han ocurrido en diversos puntos del distrito policial 9, que cubre partes de Gage Park y Back of The Yards.

• Cuadra 4800 South Wood St., el 10 de febrero de 2019 entre las 9:00 AM. y las 9:15 AM.

• Cuadra 1900 West Garfield Blvd., el 10 de febrero de 2019 a las 3:30 AM.

• Cuadra 5200 South Loomis St., del 15 al 16 de febrero de 2019 entre las 4:00 PM y 7:00 AM.

• Cuadra 4700 South Racine Ave., el 16 de febrero de 2019 a la 1:00 AM.