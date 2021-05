Investigan policía que baleó a Anthony Álvarez tras amenazar con un arma de fuego en accidente vehicular

Acto seguido, Solano se baja de su carro y enfrenta al otro sujeto con su arma. Según informó un testigo, el otro hombre cargaba un cuchillo en su pierna. No obstante, no lo utilizó en ningún momento de la discusión, prevaleciendo desarmado.

Cómo comenzó la problemática

El otro individuo, que no se ha identificado aún, obstruyó parcialmente la intersección de Logan Boulevard y Richmond Street, mientras intentaba de girar su auto.

El policía de Chicago que baleó mortalmente a Anthony Álvarez en Portage Park es hispano

La versión de la policía

Lo que se ve en los videos

El muchacho cae inmediatamente y grita: "Ayuda, ¿por qué me estás disparando?" El oficial le contesta: "Porqué tienes una pistola" , le responde el oficial.

La familia de Álvarez exige respuestas

De la misma manera, la familia de la víctima indicó a Noticias Univisión Chicago que Álvarez no tuvo ninguna afiliación a pandillas. De hecho, en el reporte de la respuesta táctica de la policía , descarta que Álvarez fuera miembro de una pandilla.

Certificado de defunción

Lo que dice la alcaldesa Lori Lightfoot

En una conferencia de prensa no relacionada antes de la publicación del video, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, aseguró que este incidente comenzó por "una infracción de tráfico menor."

"No podemos vivir en un mundo donde una infracción de tráfico menor da como resultado que alguien sea asesinado a tiros, eso no es aceptable para mí y no debería serlo para nadie", lamentó Lightfoot.