Policía arresta a un segundo sospechoso de matar a la joven Savanah Quintero en Back of the Yards

CHICAGO, Illinois.- La policía de Chicago arresta a un segundo hombre por la muerte de Savanah Quintero en el barrio de las Empacadoras (Back of the Yards). Michael Aguirre, de 26 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato en primer grado por la muerte de Quintero y otro tiroteo no relacionado.