Polémica por iglesias en Chicago que al parecer celebraron servicios religiosos en plena crisis del coronavirus

La iglesia dijo que ofrecerá servicios a las 9 a.m. y a las 11 a.m. los domingos.

"Esta es una posición de principios para nuestros derechos de la Primera Enmienda y, lo que es más importante, nuestro mandato bíblico de reunirnos con otros cristianos en adoración y compañerismo (Hebreos 10: 24-25). Por lo tanto, a partir del 10 de mayo de 2020, reanudaremos nuestras 9 am y los servicios de las 11 am como teníamos antes de la orden ", dijo la iglesia en un comunicado en Facebook.

¿Qué dice la orden de quedarse en casa con respecto a esto?

"No volveremos a abrir a menos que cumplamos con todos los estándares que he establecido para hacerlo", dijo Pritzker.

"Voy a seguir organizando misa a menos que esté encarcelado, o la iglesia no me apoye o Dios me lleve", dijo Ionescu después del servicio nocturno del domingo.

" Si eres un líder religioso, no hagas esto. Tuve que hablar con otro pastor en el barrio para detener los servicios y seguir la ordenanza de estadía en el hogar. Me pondré en contacto con este pastor y me aseguraré de que no vuelva a suceder. Además, contáctenos si tiene conocimiento de alguna otra iglesia que tenga servicios en la comunidad. Tal vez no lo sepamos.

Nos comunicaremos para asegurarnos de que se detengan y sigan las medidas que nos mantendrán a salvo," dijo la concejal Rodríguez.