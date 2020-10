Ofrecen más fondos de emergencia para bares y restaurantes del condado DuPage

CHICAGO, Illinois.- La junta de comisionados del Condado DuPage aprobó hoy 2.5 millones de dólares para apoyar la sobrevivencia de bares y restaurantes afectados por la pandemia.

El condado DuPage busca ofrecer alivio financiero para los bares y restaurantes que se tambalean por la prohibición del servicio en interiores, ya que los casos de Covid-19 están aumentando nuevamente.

Hasta este martes, el condado habrá otorgado más de $15 millones en subvenciones a aproximadamente 1,200 negocios que enfrentan dificultades económicas durante la pandemia.

Los miembros de la junta del condado votaron hoy sobre una propuesta para dirigir específicamente $2.5 millones de la ley federal CARES a una industria en crisis.

La asistencia llega después de que el gobierno del estado ubicó a los condados suburbanos de Cook, DuPage, Kane, Kankakee y Will bajo restricciones más estrictas destinadas a controlar el resurgimiento de casos del virus.

Se ordenó a los bares y restaurantes que suspendieran el servicio en interiores después de que las regiones suburbanas superaron una tasa de positividad del 8% en las pruebas de Covid-19 durante tres días, lo que provocó mitigaciones temporales.

El miembro de la junta del condado de DuPage, Robert Larsen, presidente del comité de finanzas, anunció el esfuerzo para ayudar a los restaurantes durante estos momentos.

"Están muy preocupados. Han tenido un verano muy difícil", dijo Larsen. "Han estado luchando para volver a ponerse de pie, y ahora enfrentan nuevas restricciones que ... potencialmente los devastarán. Algunos de ellos no van a sobrevivir a esto, así que haremos lo que podamos para ayudarlos".

Los restaurantes, bares, salones de banquetes y lugares para eventos que no generen más de $ 4 millones en ingresos anuales serán elegibles para solicitar el apoyo financiero. El condado distribuirá las subvenciones en incrementos de hasta $15,000.

"Es un curita, pero cualquier curita en este momento ayudaría", dijo Dick O'Gorman, el dueño del restaurante Ivy en el centro de Wheaton

Los solicitantes deben tener una licencia de servicio de alimentos, una licencia de restaurante o una licencia de licor que permita el consumo de alcohol en el lugar. Los propietarios de bares y restaurantes también deben obtener el 50% o más de los ingresos de la venta de alimentos o licores para calificar.

"No estamos imponiendo restricciones particulares sobre cómo usan el dinero", dijo Larsen. "Solo tienen que demostrar mediante una solicitud que, como resultado de las restricciones de COVID-19, han perdido ingresos y pueden justificar más de $15,000 en ingresos perdidos, luego pueden solicitar el monto máximo de la subvención".

Las restricciones a los restaurantes continuarán hasta que disminuyan las tasas de positividad.

"Estos son nuestros vecinos", dijo Larsen. "Estas son personas que nos han abierto sus negocios para reunirnos y debemos protegerlos".

Los pequeños empresarios interesados en recibir asistencia financiera visiten el sitio choosedupage.com.