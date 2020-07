"No tenemos nada": La difícil situación de una familia en Chicago luego de que 12 de sus miembros se contagiaran con coronavirus

¿Cuéntenos cómo se contagiaron?

“No nos dimos cuenta, porque yo salía a mi trabajo y el también y ya despues a el le dió mucha calentura, explica la señora Hernández. “Y al rato...empecé yo también. En esas semanas, ya no queríamos comer. Mis hijos me daban de comer pero yo nadamas veía la comida. Hasta que uno de mis yernos le dijo a mi hija, “lleven a sus papás al hospital porque están muy graves”’.

¿Quiénes son las personas contagiadas en su familia?

¿Cómo ha sido el tener a 12 personas en una misma familia contagiadas?

“Bien feo”...no se imagina,” afirma la señora Domínguez. “Cuando llegué del hospital y ví a mis hijas...ellas no me podían decir porque yo estaba en el hospital. Cuando llego y me dicen...hay no es posible. Luego uno se pregunta, ‘porqué nosotros’. “Yo quiero decirle a las familias que no crean en esto, que crean”.