Mujer denuncia que fue víctima de robo a mano armada en el suroeste de Chicago

“En un principio yo forcejeaba porque estaba mi celular, mi Apple Watch, pero me di cuenta que valía más mi vida que lo que traía yo allí, dijo Guzmán. “Se la solté y se fueron”.

“Me apuntaba con una pistola dijo Guzmán. “Me dijo que le entregará mi cartera y le decía yo que no."

“Luego la mire y dije quizá si es de verdad y estoy arriesgando mi vida por no soltar mis pertenencias”.

“Uno dice, porque no hice esto? porque cargaba todo en mi bolsa? porque no dejé mi celular separado? Uno dice... uno porque? Pero el porque ya no existe.