Mientras Chicago analiza la reapertura de las escuelas católicas, surgen lecciones y grandes dudas

Pero la arquidiócesis no ha hecho pública información sobre el número de casos por COVID-19 en sus escuelas , las veces que han puesto en cuarentena a estudiantes y empleados, o incluso qué porcentaje de las familias de los estudiantes optaron por el aprendizaje remoto.

JL: No tengo ese número porque las cifras varían ya que hay escuelas que tienen muy pocos estudiantes tomando clases en forma remota y hay otras escuelas donde el número es mucho mayor.

JL: No, en realidad no. Al menos nada de lo que hemos analizado.

JL: Elaboramos un plan que estableció una serie de normativas, -- desde tomar las temperaturas de los estudiantes cuando llegan en la mañana hasta el orden de las salas de clases para que los estudiantes mantuvieran distanciamiento, a cómo manejar los recreos, hasta qué hacer si un niño pareciera sentirse mal al llegar en la mañana. Cada escuela entonces tuvo que crear un plan que cubriera todos los aspectos para una reapertura segura. Luego certificamos las escuelas que estaban listas para abrir. Algo fundamental de nuestro plan es la noción de la cohorte o grupo educativo, que está presente en gran medida en la información que se encuentra sobre la reapertura de escuelas. En las clases, el mismo grupo de niños permanece juntos todos los días. No se separan en ningún momento ni van a diferentes salas. Estos niños están juntos todo el día.

JL: Contamos con un equipo de profesionales con experiencia en [este tipo de] entrevistas y trabajos de investigación, como también dos enfermeras. Además hacemos seguimiento dentro de nuestras parroquias porque creemos que es nuestra responsabilidad como organización. El proceso comienza con un informe que llega a nuestro equipo central, que reacciona poniéndose en contacto inmediatamente con el director para obtener más detalles. ¿Es un caso positivo? ¿Es una exposición a un caso positivo? ¿O es un presunto caso positivo (un caso en el que un paciente da positivo por un laboratorio de salud pública, pero los resultados no han sido confirmados por los CDC)?

Yo diría que la gran mayoría de los casos positivos que recibimos en nuestras escuelas provienen de transmisiones por contacto familiar o transmisiones por entornos grupales fuera de la escuela. Tenemos muchos casos en los que la familia o los padres o hermanos mayores fueron a una fiesta donde no hubo distanciamiento social ni se usó mascarillas. Hemos tenido situaciones en las que hay ligas deportivas para estudiantes que no son dirigidas por la arquidiócesis o por nuestras escuelas, donde posiblemente no se tomaron las precauciones adecuadamente.