"Me pusieron un arma en la cabeza": conductor de Lyft es víctima del robo de autos en Chicago

“Es bien terrible tener un arma en la cabeza, era la primera vez, y en ese momento uno se acuerda de la familia, no se lo deseo a nadie¨, cuenta este conductor de Lyft.

Zarate asegura que habló con su seguro per aún no ha recibido respuesta. “Para cobrar a uno son bien exigentes y cuando uno necesita, ellos no te apoyan”, lamenta.