"Le encantaba ir a México”, lamentan muerte de Jonathan Ceballos durante fiesta de Haloween en Joliet

Nathan cuenta que en medio de la desesperación, tuvo la suficiente claridad mental para recordar que no había ido solo a la fiesta. "Yo nomás lo que me preocupaba eran mis hermanas, que estaban en la fiesta. Mis hermanas y mis primos. O sea, yo corrí a buscarlos y ya nomás se escuchaba gente gritando. Diciendo ‘oh, le pegaron a mi amigo’, ‘le pegaron a esta persona’, ‘hay gente en el piso’, ‘no se está moviendo’ y ya es cuando la realidad te agarra. You know", reconoce este testigo.