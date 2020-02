La policía de Chicago revela plan de seguridad para CTA

“Siempre voy bien cubierta para que nadie me vea o no llame la atención a mucha gente, dijo Sara Sánchez quien utiliza la CTA para ir a la universidad. "Por lo mismo que luego no veo seguridad en la plataforma nomas los veo afuera del tren pero no adentro. Si algo me pasa adentro, nadie me puede ayudar."