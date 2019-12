La noche en que Eddie Johnson fue encontrado dormido en su vehículo comenzó en Ceres Cafe

CHICAGO, Illinois. – En el área del centro de la ciudad de Chicago, se encuentra Ceres Cafe, un bar en los pasillos del edificio de la bolsa de valores de Chicago, sobre la calle Jackson. Este bar se ha convertido en uno de los puntos de interés de una investigación que le costó el puesto al ex Superintendente de la Policía de Chicago .

Eddie Johnson fue despedido como Superintendente de la Policía de Chicago el pasado 2 de diciembre. La alcaldesa dio el anuncio semanas antes de que el ex jefe de la policía se retirara .

Eddie Johnson fue encontrado dormido en su vehículo el pasado 17 de octubre. La alcaldesa Lori Lightfoot dijo que el ahora ex Superintendente se había tomado unas copas, según había entendido ella sobre los hechos que ocurrieron en la noche del 16 de octubre. Sin embargo, eso parece no ser todo lo que pasó en el lugar. Lightfoot dijo que Johnson "me mintió intencionalmente".