La diferencia entre la hipotermia y las quemaduras por el frío y cómo tratarlas

Las víctimas de las quemaduras por frío (Frostbite) suelen no darse cuenta de que esto les sucede, debido a que partes del cuerpo congeladas pueden entumirse antes de que haya una quemadura. Las señales y síntomas son:

En caso de que alguien padezca por alguna de estas enfermedades, el CDC explica que hay que llevarlos con un médico lo más rápido posible. Posteriormente, hay que colocar a la persona afectada en un cuarto con calefacción y donde la persona no se enfríe. Si tiene ropa mojada, hay que quitársela y calentarlos en capas de ropa seca y cobijas. Las partes afectadas en caso de quemaduras por frío, se pueden poner en agua que esté caliente al tacto, no muy caliente.

Debido a que partes del cuerpo pueden estar entumidas, en caso de quemaduras por frío, hay que evitar que estas partes se dañen más, por lo que CDC dice que no hay que usar cobijas con calentador, no hay que masajear y no hay que poner a la persona afectada frente a una chimenea. Si el padecimiento ocurre en los piés, la persona debe evitar caminar.