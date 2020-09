Inmigrantes aceleran solicitudes de ciudadanía días antes de que aumenten las tarifas de los trámites

“La vida ha sido un desafío”, dijo García Hernández, quien explicó que no presentó antes la solicitud porque es madre soltera de dos hijos. “A veces no tienes ese dinero extra que te sobre”.

Pero García Hernández, de 24 años, de Cicero, sabía que si no iniciaba este mes el proceso para convertirse en ciudadana, enfrentaría el aumento del 81% en los trámites que regirá a partir del 2 de octubre —de $640 a $1,160, como parte de un ajuste determinado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El ajuste de tarifas se anunció el 31 de julio.

Recientemente se creó una organización sin fines de lucro, Inmigrantes como Nosotros ( Immigrants Like Us ), para ayudar a los inmigrantes a enfrentar el proceso de aplicación.

El viernes por la tarde, Samina Bharmal, una abogada que representa a estos grupos, argumentó durante la audiencia virtual para solicitar una decisión judicial, que Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no tiene la autoridad para implementar los cambios debido a cuestiones legales relacionadas a si él aprobó de forma correcta la publicación de esta medida. También argumentó que no hay suficiente información que explique las finanzas de USCIS.

El juez federal Jeffrey S. White, del distrito norte de California, no se pronunció de inmediato sobre la moción de los grupos pro-inmigrantes.

“Si me convierto en ciudadano, (me sentiré) orgulloso, (me sentiré) bien”, dijo Salim Barkat. “Un día tienes que convertirte en ciudadano; ese día ha llegado”.