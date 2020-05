Illinois reporta otras 136 muertes más debido al coronavirus; la población latina es el grupo con el mayor número de casos

La población hispana tiene el mayor numeró de casos

El miércoles 6 de mayo se reporto que 17,240 de las personas que dieron positivo para el virus identificado como Latinx , 14,809 se identificaron como blancas, 13,277 se identificaron como afroamericanas, 2,203 se identificaron como asiáticas, 99 se identificaron como nativas americanas, 73 se identificaron como nativas Isleño hawaiano o pacífico, y 17,765 no proporcionaron una raza.

El gobernador JB Pritzker dijo que, si bien casi la mitad de las personas que se sometieron a la prueba COVID-19 no proporcionaron información demográfica, el 7.6% de los que se autoidentificaron, o más de 26,000, se autoidentificaron como hispanos. Casi el 60% de los que dieron positivo para el virus, más de tres veces el promedio estatal.

"No importa su capacidad de pagar, si no tienes dinero o no eres ciudadano, las pruebas son gratis para todos", dijo la Dra.Ezike.