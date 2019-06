Illinois celebra la decisión de la Corte Suprema de bloquear pregunta de ciudadanía del censo

"Parece totalmente ridículo que nuestro gobierno, y de hecho el país, no puedan hacer una pregunta básica de ciudadanía en un Censo muy costoso, detallado e importante, en este caso para 2020. He preguntado a los abogados si pueden retrasar el Censo, sin importar cuánto tiempo hasta que Corte Suprema de los Estados Unidos reciba información adicional a partir de la cual puede tomar una decisión final y decisiva sobre este asunto tan crítico. ¿Alguien realmente puede creer que, como un gran país, no podemos preguntarnos si alguien es ciudadano o no? ¡Sólo en América!