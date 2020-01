Frenan las demoliciones alrededor del sendero elevado 606 temporalmente

“Yo quería usar el 606 como todos los niños. nosotros pensábamos que el 606 era para nosotros, pero de verdad no era para nosotros, era para la gente que estaba viniendo y podían pagar la renta", comentó Gary.

“Se me hace bien triste que todas las familias se tenían que ir. No porque ellos querían pero porque no podían quedarse”, agregó el residente desplazado.