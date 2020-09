Familias de Chicago: ¿Cómo funciona el aprendizaje a distancia para su hijo/hija con necesidades especiales?

Durante la primavera de este año, los distritos no estaban seguros de cómo brindar servicios a los estudiantes que reciben educación especial. En la ciudad de Chicago, los/las estudiantes con necesidades especiales se quedaron sin recibir el aprendizaje a distancia durante un mes, en adición a esto, muchos no tuvieron acceso a servicios como la terapia del habla y el lenguaje y la terapia ocupacional para el lenguaje hasta el mes de mayo. Otras familias no recibieron estos servicios durante el resto del año escolar.