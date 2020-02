"Estamos muy mal": esposa de hispano que murió en medio de un tiroteo en Humboldt Park exige justicia

Ella no para de llorar por la trágica muerte de su papá, Fermín Cisneros.

“Pido justicia para mi hijo... que no se deje impune todo lo que hicieron”, dijo Matilde Cisneros la madre de Fermín.

El padre de Fermín recuerda que trató de ayudar a su hijo luego del tiroteo pero no pudo salvarlo.

“Le detuve la mano con la sangre en el pecho, dijo Vicente Cisneros el padre de Fermín. Por poquito me dio a mí. Veníamos de pegaditos. Ahí cerquita de él... le puse la mano aquí (apunta al corazón).

“A nosotros ya nos dañaron, dijo el hermano de Fermín, José. Hagan lo que hagan ya no me devuelven la vida de mi hermano. Pero yo quiero que se haga justicia para que no dañen más familias”.