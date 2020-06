Esta es la situación que se vive en La Villita este martes en medio de las protestas

Pero no sólo la policía hacía guardia frente a los negocios. Vecinos de La Villita también han salido a la calles, a defender su vecindario.

La alcaldesa Lori Lightfoot, no quiere saber nada con esa posibilidad.

"Lo que no necesitamos son pandilleros pensando que ahora son la policía y que quieran tomar justicia por sus propias manos", advirtió la alcaldesa.

¿Qué mensaje está recibiendo nuestra gente? Nos comunicamos con el activista Jahmal Cole, de "My Block, My Hood, My City" para analizar la situación.