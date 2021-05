Último adiós a Esmeralda DeLuna, madre apuñalada frente a sus hijos: Entierro en Michoacán

Llevan a Michocán el cuerpo de Esmeralda DeLuna, la hispana apuñalada frente a sus hijos en Chicago

Una vida de maltratos

Denuncias en México y EEUU

“Mi hermana me dijo: Yo lo he querido dejar pero me amenaza que le va a hacer daño a mis hijos o que me va a matar”, explica con la voz entrecortada Leobardo.