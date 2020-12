Envíe sus regalos y tarjetas navideñas lo antes posible porque se anticipa demanda récord

La tienda Cardiss Collins, al 433 oeste de la calle Harrison abrirá los domingos de 10 a.m. a 9 p.m., Fort Dearborn al 540 norte de la calle Dearborn de 10 a.m. a 2 p.m. y Graceland Postal Store del 3024 norte de Ashland Avenue de 11 a.m. a 2 p.m.