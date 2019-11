Empleados en farmacia no le venden medicinas a boricua tras no aceptar sus identificaciones de Puerto Rico

Payano Burgos relató: "Me pusieron en pausa y me transfirieron para hablar con el gerente en turno. La misma mujer que le dijo a mi hijo que no podía venderle Mucinex. Ella procedió a decirme que no podía hacer nada sobre el incidente y que el gerente no estaba disponible hasta el lunes. Luego procedió a explicar que sólo seguía política de CVS y que CVS solo aceptada identificación de Estados Unidos, Canadá o México. Luego expliqué que Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos y ella clarificó que hay una política específica que requiere que empleados de CVS no acepten licencias para conducir de Puerto Rico". Sobre este último punto–respecto a la política interna–que supuestamente dijo la empleada, una portavoz de CVS dijo que esa política no es cierto.