"Escribí este libro pensando en ustedes": Obama sorprende a estudiantes de Chicago durante una asamblea virtual

Según reportó el Chicago Sun-Times, los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago recibieron un correo electrónico que no especificaba el nombre del orador que participaría en la asamblea, pero daba algunas pistas. Se trataba de alguien c on "fuertes lazos con Chicago", tiene "millones de Twitter seguidores" e "hizo historia varias veces a lo largo de su carrera”.