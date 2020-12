Joe Biden considera nombrar a Rahm Emanuel como secretario de transporte

El presidente electo Joe Biden está considerando al exalcalde de Chicago Rahm Emanuel , una figura sustancial y algo divisiva en la política del Partido Demócrata , para que se desempeñe como su secretario de transporte , informó la agencia de noticias Associated Press (AP).

La selección de Biden de su nominado para dirigir el Departamento de Transporte no se considera inminente, y Emanuel se encuentra entre los múltiples candidatos en la contienda por el puesto de gabinete, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones privadas.

Figura polémica

El equipo de transición de Biden no respondió a las solicitudes de comentarios de la AP.

Pros y contras

“Es el candidato perfecto para el puesto. No hay muchos candidatos que tengan más experiencia sobre cómo funciona el gobierno. Puede empezar a correr el primer día. No va a gatear ni a caminar. Va a estar corriendo”, agregó.

Emanuel anunció en septiembre de 2018 que no se postularía para un tercer mandato como alcalde de Chicago, citando el deseo de alejarse de la agitada vida de los cargos electos.

La muerte de McDonald, que recibió 16 disparos, se convirtió en un momento clave en la conversación nacional en curso sobre la injusticia racial. Emanuel dijo que no vio el espantoso video hasta que se hizo público en noviembre de 2015.

Durante su tiempo como alcalde, Chicago vio $11 mil millones en inversiones en aeródromos, terminales e infraestructura en los aeropuertos de la ciudad. Su administración también aseguró más de $4.6 mil millones en fondos federales para el tránsito de Chicago, incluida la modernización del icónico sistema de trenes de la ciudad. Sus aliados señalaron que el impulso de Emanuel para rehabilitar el tránsito incluyó la contratación de más de 1,000 ex delincuentes no violentos para trabajar en proyectos.

"No puedo debatir algunas de las opiniones o afirmaciones sobre él", dijo Michael Scott Jr., un concejal de Chicago que representa a un distrito en el lado oeste de la ciudad que se ha beneficiado de la modernización bajo la dirección de Emanuel.

“Lo que me preocupa son las cosas que se verán afectadas en vecindarios como el que sirvo. Conozco su capacidad para hacer el trabajo si lo ponen en ese lugar", agregó.

Oposición desde el Congreso

Matt Bennett, vicepresidente ejecutivo del grupo de expertos de centro izquierda Third Way, predijo que la oposición de Emanuel entre algunos en el sector de la izquierda a Emanuel tendría poco impacto en sí Biden finalmente elegiría a Emanuel para servir en su gabinete.

“Las elecciones tienen consecuencias y también las elecciones de nominación. Votamos por Joe Biden y no por Bernie Sanders. Si no le gusta, trabaje más duro la próxima vez. No puedes dictar después de perder una primaria muy reñida a quién elige el ganador para servir en su gabinete".