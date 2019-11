El Starbucks más grande del mundo abre en Chicago

CHICAGO, Illinois. – La ciudad de Chicago vivió esta mañana la inauguración del local de Starbucks más grande del mundo . Este local de tres pisos y una terraza en la esquina de la calle Erie y la avenida Michigan–el corredor comercial que más ingresos le da a Chicago–ofrecerá bebidas, no sólo café, sino que dará algunas bebidas especiales.

Esta tienda, no fue recibida con gusto por todos en Chicago. Manifestantes de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), llegaron también a esta tienda de café. Ellos llegaron a protestar. La queja que tenía este grupo de protección de animales era que Starbucks no está tratando de manera justa a las personas que no toman leche con las bebidas que sirve la compañía, pues tomar alternativas, implica un aumento al costo.