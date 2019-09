El gesto de 'ok' ahora es considerado un símbolo de odio

La situación no es tan sencilla, pues este gesto es utilizado de forma cotidiana por mucha gente, por lo cual, el contexto es importante. la Liga Antidifamación, comenta al respecto: "Debido al significado tradicional del gesto con la mano 'ok', así como a otros usos no relacionados con la supremacía blanca, se debe tener especial cuidado de no llegar a conclusiones precipitadas sobre la intención detrás de alguien que ha usado el gesto".