Donan $ 9,000 a jardinero hispano que reparte papelitos en los que pide trabajo

“Se cortan yardas, precios bajos”, se leía en los más de 150 papelitos que Don Ramón cuenta que escribió. El adulto mayor de origen hispano recibió una donación de $9,000 gracias a una campaña Go Fund Me que iniciaron los residentes del barrio Belmont Cragin que conocieron su historia y quisieron ayudarlo a comprar una nueva máquina para cortar el césped.



“Yo no pensé que iba a ser un señor mayor de edad . Yo me imaginaba alguien más joven y cuando llegó con su maquinita yo me quedé sorprendida”, dijo Daisy Bernabé, unas de las vecinas del barrio que contrató los servicios de Don Ramón.