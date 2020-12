La policía de Evanston realizará un evento para comprarle las armas que ya no quiera

La violencia con armas de fuego sigue siendo un problema que afecta a nuestra sociedad y ha afectado directamente a Evanston. Siendo la seguridad de la comunidad el objetivo y la prioridad, este evento permite que los residentes de Evanston entregar cualquier arma de fuego no deseada para que no corran el riesgo de que se las roben o sean mal utilizadas. Este evento se basa en una amnistía, lo que significa que no se hará ningún arresto para quienes entreguen las pistolas. Está abierto a los residentes de Skokie y el lado norte de Chicago.