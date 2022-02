Día Sin Inmigrantes en Chicago: "Es momento que nos correspondan con una Reforma Migratoria"

Aunque el llamado no era salir a las calles a marchar si no, no presentarse a trabajar, no hacer compras, no llevar a los estudiantes a las escuelas, para demostrar la importancia en la economía de millones de indocumentados, algunos de los que piden una Reforma Migratoria que reconozca sus derechos como inmigrantes, salieron a las calles, para manifestarse.