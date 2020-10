Descarta Illinois una nueva orden para permanecer en casa por la pandemia

CHICAGO, Illinois.- A pesar de la proliferación de la pandemia del coronavirus, el gobernador J.B. Pritzker descartó una nueva orden de permanencia en casa en todo el estado.

En conferencia de prensa, el mandatario desechó la idea de regresar al aislamiento domiciliario que decretó en marzo cuando el Covid-19 golpeó inicialmente.

En cambio, Pritzker indicó que el estado continuará imponiendo restricciones región por región para mitigar la proliferación de la pandemia.

Hasta hoy viernes, cuatro de las 11 regiones de Illinois han agregado restricciones después de no cumplir con las pautas de salud pública del estado para el virus.

Las pautas analizan la tasa de positividad del coronavirus en una región y si está por debajo del punto de referencia del 8 por ciento del estado, además el número de hospitalizaciones por Covid-19 y la disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos.

Este viernes entraron en vigencia nuevas restricciones en las Regiones 7 y 8, incluido el fin del servicio en interiores en bares y restaurantes. Pero algunos negocios se han comprometido a desafiar las órdenes del gobernador.

Para ellos, Pritzker dijo que esperaban la posibilidad de citaciones o que les retiraran sus licencias de juegos y licores. Los funcionarios dijeron que habrá inspecciones en bares y restaurantes en regiones con mitigaciones para ver si están siguiendo las reglas.

Los funcionarios estatales también abordaron este viernes la razón por la que los restaurantes y bares han sido seleccionados para el cierre, ya que el virus puede propagarse incluso cuando las personas se distancian socialmente y los negocios limitan la capacidad.

Pritzker señaló que la naturaleza de cenar en público, es decir quitarse la máscara para comer durante un período prolongado de tiempo y el hecho de que las gotas de las personas infectadas con Covid-19 pueden permanecer en el aire.

Esta misma semana, Pritzker también dijo que tiene datos de 12 estudios que muestran que "los bares y restaurantes son de hecho un lugar de propagación importante del virus".

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, cenar en bares y restaurantes está estrechamente relacionado con la propagación del virus en muchas comunidades. Los adultos que dieron positivo al virus tenían aproximadamente el doble de probabilidades de contagio por haber cenado en un restaurante, comparado con aquellos con resultados negativos, según un estudio de los CDC publicado en septiembre. Los expertos ahora creen que el coronavirus se transmite por el aire, y las pequeñas gotas que contienen el virus pueden permanecer en el interior de un inmueble durante horas en forma de aerosoles, lo que hace que comer en el interior sea especialmente riesgoso.

"Por favor, use su máscara", dijo Pritzker. "Es lo más respetuoso que puede hacer para mantener abiertos los negocios en su área".

También el viernes, la directora de Salud Pública del estado, la doctora Ngozi Ezike, se emocionó al hablar de la fatiga pandémica que afecta no solo a todos en todo el estado, sino también a ella misma.

Ezike tardó unos 30 segundos en reagruparse después de romper a llorar mientras hablaba sobre el aumento continuo en los casos y cómo las restricciones sobre cómo socializamos están teniendo un costo mental, social y emocional.

"No puedo vivir en una burbuja sin Covid", dijo. "La forma en que trabajamos, la forma en que vivimos, la forma en que jugamos todo ha cambiado. Los sacrificios que seguimos haciendo no tienen una fecha de vencimiento futura".

Típicamente profesional, concisa y refinada, Ezike se sintió notablemente frustrada cuando hablaba de personas que se negaban a usar mascarilla. Dijo que ese sector debería pensar en los trabajadores de la salud, que ya han luchado para mantener con vida a los pacientes con Covid-19 y están lidiando con una fatiga real por el hecho de que tendrán que hacer lo mismo durante esta segunda oleada del virus.

"Es triste ver que los números vuelven a subir", dijo Ezike. "Todas estas personas que trabajan con el público de forma regular ... no se puede trabajar desde casa como conductor de autobús. Ellos son los que tienen que volver a trabajar y son los que se van a morir”.

Pritzker dijo que Ezike ha trabajado todo el tiempo desde el comienzo de la pandemia y asumió el peso y la carga asociados con la crisis de salud pública del estado. Ella se enfrentó a ataques verbales, así como a manifestantes que se presentaron en su casa, dijo.

"La gente debería tener en cuenta que este es un trabajo muy difícil", dijo Pritzker.