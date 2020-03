Lightfoot amenaza con cerrar los parques y la orilla del lago para hacer cumplir la orden de 'quedarse en casa'

"Si tenemos que hacerlo, porque no se están educando en el cumplimiento y si no están cumpliendo con estas órdenes muy claras pero necesarias de quedarse en casa, nos veremos obligados a cerrar los parques y todo el lago", dijo la alcaldesa.

"Déjame ser clara. Eso es lo último que cualquiera de nosotros queremos y eso es lo último que quiero hacer como alcalde. Pero no se equivoque: si la gente no toma esto en serio como debe hacerlo, no dudaré en tirar de todas las palancas a mi disposición para forzar el cumplimiento si es necesario. Pero no lleguemos a ese punto. No necesitamos hacerlo. Quédate en casa. Solo sal por lo esencial. Si desea hacer ejercicio, hágalo de manera que no se congregue con otras personas".