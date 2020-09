Dan detalles del apuñalamiento mortal a una empleada de Walgreens en Chicago; todo quedó en video

Todo empezó a las 9:36 am del domingo 6 de septiembre cuando Williams entró en el Walgreens ubicado en el 1372 N. Milwaukee, en el barrio Wicker Park, al noroeste de Chicago.

El adolescente después la agarró con su brazo derecho por el cuello, la arrastró y la empujó hasta el área de la registradora. Allí la sometió presionando con su mano izquierda el rostro de ella contra un mostrador. La empleada miraba´ hacia la cámara de vigilancia del lugar cuando el sujeto le clavó el cuchillo en el lado izquierdo de su cuello. Pero no se detuvo allí. Luego siguió dándole puñaladas en la cabeza y la espalda.

Familiares de Calderón expresaron su dolor a través de una cuenta Go Fund Me, bajo el título: Paying Tribute to Olga María Calderón, creada por una persona que se identifica como Andrea Calderón y dice ser hermana de la víctima. Hasta el momento ya llevan recaudados más de 54,000 dólares.