"Los que tienen un hijo menor de 6 años les van a dar $5,000", dice experto sobre el Crédito tributario por hijo

"El Crédito tributario por los hijos ahorita está siendo un punto de que muchas personas, no saben y se están beneficiando, porque tenemos muchas madres solteras o padres solteros que no han reclamado (...) y ahora no tienen que haber tenido ganancias, para poder reclamar el crédito. No solamente el crédito de 3,600 si no que también el tercer estímulo que son 1,400 dólares", dijo Dávila.