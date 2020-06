Crean un grupo especializado en Chicago que revisará las políticas del uso de fuerza de la policía

• A’Shonti Tiesha McKinney, Crowned Elites LLC

• Aaron Gottlieb, Jane Addams College of Social Work, UIC

• Amika Tendaji, Ujimaa Medics & Black Lives Matter

• Arewa Karen Winters, Justice for Families, El Movimiento 411 para Pierre Loury.

• Chris Taliaferro, concejal del distrito 29, presidente del Comité de Seguridad Pública.

• Cleopatra Watson, United Pullman

• Craig B. Futterman, Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

• Dra. Waltrina Middleton, Sociedad de Renovación Comunitaria

• Eric Wilkins, Comunidades Unidas

• Erin Jones, Organización de Ciudadanos de Normas de Seguridad Pública

• Ernest Cato III, Departamento de Policía de Chicago.

• Padre Larry Dowling, Parroquia St. Agatha, North Lawndale, Iglesia miembro de CRS

• Israel Abdul, residente

• La’Rie Suttle, residente

• Mark Clements, Chicago Alliance Against Racist and Political Oppression, y Chicago Torture Justice Center

• Michael Harrington, Red 49

• Mylon Patton, residente

• Nicolette Rivera, abogada residente y activista comunitaria

• Rachel Murphy, Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)

• Rose Joshua, Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) Chicago Southside

• Sherilynn Asuoha, Emaús

• Tanya Watkins, Southsiders Organized for Unity and Liberation (SOUL)

• William Nate Sanders, Southsiders Organized for Unity and Liberation (SOUL)