Crean fondo para ayudar a los vendedores ambulantes en Chicago afectados por la crisis del coronavirus

"Buscando a ver donde oiga.. a ver lo que se puede hacer, porque ya como la cosa no está tan fácil," dijo Joaquín Rodríguez, un vendedor ambulante.

Y es que si no venden, muchos no tienen ingresos pero ya hay ayuda en camino.

La organización, "Increase the Peace", ha lanzado un fondo para otorgar ayuda a estos trabajadores.

"Sabemos que muchos vendedores ambulantes no calificaron para el cheque que dio el gobierno federal. También sabemos que muchos de ellos no califican para ninguna ayuda para negocios que está dando la ciudad, el estado o el gobierno federal," dijo Berto Aguayo de la organización "Increase the Peace".