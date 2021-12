Retiran del mercado productos de cerdo por una posible contaminación. Conozca cuáles son:

Los consumidores que tengan preguntas sobre seguridad alimentaria pueden llamar a la línea directa gratuita de carne y aves de corral del USDA al 1-888-MPHotline (1-888-674-6854) o por chat en vivo a través de Ask USDA de 10 a.m. a 6 p.m. (Hora del Este) de lunes a viernes. Los consumidores también pueden buscar mensajes de seguridad alimentaria en Ask USDA o enviar una pregunta por correo electrónico a MPHotline@usda.gov. Para los consumidores que necesitan informar un problema con un producto de carne, pollo o huevo, se puede acceder al Sistema de Monitoreo Electrónico de Quejas del Consumidor en línea las 24 horas del día en https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/.