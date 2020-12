¿Confundido sobre las prohibiciones de desalojo en Chicago a causa del covid-19?

Sin embargo, a diferencia de las versiones anteriores, la más reciente no protege automáticamente a los arrendatarios. Para calificar, todos los adultos residentes en la unidad deben firmar y presentar al propietario este formulario (versión en español) declarando bajo juramento que cumplen estas cuatro condiciones:

Cualquier arrendatario que cumpla con los requisitos puede buscar protección a través de esta Orden Estatal, sin importar su estatus migratorio e incluyendo a aquellos con contratos de arrendamiento no escritos o que duren un mes. La moratoria abarca todas las propiedades residenciales, incluidas las viviendas públicas.

Además, la ley de moratoria de desalojos de Chicago suspende la presentación de solicitudes de desalojo hasta 60 días después de que expire la orden estatal. Una vez que la prohibición de desalojo de la ciudad termine, los propietarios podrán volver a emitir notificaciones de desalojo de cinco días a los arrendatarios. Pero según la ley de la ciudad, los arrendatarios que deben el alquiler tendrán 12 días para negociar y no cinco. La ley también permite a los arrendatarios al menos dos meses para pagar cada mes de alquiler atrasado, y requiere que los propietarios les entreguen un documento de conocimiento de sus derechos .

Para calificar, los arrendatarios que reciben una notificación de desalojo deben notificar por escrito al propietario que no pueden pagar el alquiler debido a razones relacionadas con el COVID-19 y presentar pruebas. Luego, el propietario debe negociar con el arrendatario durante una semana para tratar de llegar a un acuerdo y evitar el desalojo.

Los correos electrónicos, cartas o mensajes de texto cuentan como notificaciones escritas. Las llamadas telefónicas y las conversaciones de manera personal no cuentan. Encuentre aquí más información en varios idiomas.

¿Cómo es que los desalojos no han cesado?

A pesar de estas moratorias, los propietarios del condado de Cook presentaron alrededor de 3,000 desalojos entre marzo y julio, según los registros de la corte analizados por la Oficina de la Ciudad. La ley aún permite desalojos residenciales o en los negocios por razones que van más allá de la falta de pago. No impide los casos de desalojo que comenzaron antes de la pandemia.

Todos los residentes de Chicago, incluidos los que tienen contratos que son mes a mes, tienen 30 días para ajustarse a los cambios de contrato. Según la ordenanza de Aviso Justo recientemente aprobada, los propietarios que planeen terminar o no renovar un contrato de alquiler, o aumentar el alquiler, deben dar más tiempo a los arrendatarios de mayor antigüedad:

Las moratorias son diferentes a la condonación de la renta. Los arrendatarios todavía deben el alquiler. Y una vez que las moratorias terminan, la gente que no paga el alquiler durante este período debe pagar a los propietarios finalmente.

"Los arrendatarios no piensan en llamar a un abogado hasta que no se les entregan los papeles de la corte", dice Michelle Gilbert, directora legal del Comité de Abogados para una Mejor Vivienda. Pero dice que su organización exhorta a los residentes a que se comuniquen con el propietario y busquen ayuda desde el principio, no después de una emergencia.