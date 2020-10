Concluye la investigación en torno a un hombre latino baleado por la policía de Chicago

CHICAGO, Illinois.- La Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA por sus siglas en inglés) informó que ya concluyó su investigación en el caso de Ariel Román.

COPA precisó que ya remitió sus conclusiones y recomendaciones al Superintendente de la Policía de Chicago, David Brown.

Como reportamos en su momento, Ariel Román recibió dos disparos mientras dos oficiales intentaban arrestarlo por caminar entre los vagones antes de bajar del tren en la estación Grand de la línea roja, el pasado 28 de febrero.

Si COPA cree que uno o ambos oficiales deben ser disciplinados, Brown tendría 30 días para decidir si presenta cargos administrativos contra ellos.

Cabe aclarar que COPA no dijo cuáles fueron sus hallazgos y recomendaciones, aunque es probable que la agencia pidiera castigos severos para los dos oficiales. Apenas unos días después de ocurrido el tiroteo, COPA sugirió que el Departamento de Policía despojara a ambos agentes de sus poderes policiales, una medida llevada a cabo por el entonces jefe interino, Charlie Beck.

Poco después de las 4 p.m. del 28 de febrero, los oficiales Melvina Bogard y Bernard Butler, quienes habían estado con CPD por menos de tres años y fueron asignados a la Unidad de Tránsito Público, intentaron arrestar a Ariel Román después de que lo vieron caminando entre los vagones en un tren de la línea roja en dirección norte.

Román bajó del tren en la estación Grand y lo siguieron los dos oficiales. Bogard y Butler intentaron arrestarlo al pie de las escaleras que conducían a la entrada principal de la estación, pero Román luchó con Butler y finalmente pudo levantarse. Las imágenes de video mostraron dos pistolas de descarga eléctrica tiradas en el piso de la estación.

Cuando Román recuperó el equilibrio, Butler le dijo repetidamente a Bogard que disparara. Ella le disparó una ronda a Román mientras éste se encontraba a solo unos metros de ella en la base de las escaleras. Después del primer disparo, Román subió corriendo las escaleras mecánicas y Bogard volvió a disparar.

En otro videoclip, capturado por una cámara de seguridad de la CTA, se puede ver a decenas de pasajeros corriendo hacia las salidas de la estación ante el sonido de los disparos. Antes del inicio de la pandemia de Covid-19, la estación Grand era una de las más concurridas del sistema ferroviario de la CTA, y el tiroteo ocurrió poco antes del inicio de la hora pico del viernes por la noche.

Román recibió un disparo en la cadera y otro en las nalgas, según sus abogados. Fue puesto bajo custodia después del tiroteo y brevemente enfrentó cargos por resistencia al arresto y posesión de narcóticos.

A instancias de Beck, la fiscalía del condado Cook retiró esos cargos y abrió una revisión del tiroteo con el FBI. No está claro si alguno de los agentes enfrentará cargos penales, y una portavoz de la oficina del fiscal estatal dijo hoy mismo que "el asunto aún está bajo revisión".

Un transeúnte capturó gran parte del tiroteo en un video de teléfono celular. Las imágenes se publicaron en Twitter y se difundieron rápidamente en las redes sociales antes de que CPD emitiera su primera declaración sobre el tiroteo. En abril, COPA divulgó más videoclips del tiroteo.

Horas después del tiroteo, la alcaldesa Lori Lightfoot dijo en un tweet que "con la fuerte advertencia de que una perspectiva no representa la totalidad del incidente, el video es extremadamente perturbador y las acciones de estos oficiales son profundamente preocupantes".

El tiroteo se produjo en medio de varios incidentes criminales de alto perfil en la CTA. Unas horas antes de que Bogard abriera fuego, Lightfoot y Beck se unieron al presidente de la CTA, Dorval Carter, para anunciar un nuevo plan de seguridad para el sistema de transporte público.

Desde entonces, Román ha presentado una demanda contra los oficiales y la ciudad, que está pendiente. Uno de sus abogados, Andrew M. Stroth, dijo que el tiroteo dejó a Roman con heridas permanentes.

"El señor Román estaba desarmado y no representaba una amenaza y casi lo matan”, dijo Stroth.