Comparece ante un juez el acusado de apuñalar y matar a una trabajadora de Walgreens en Wicker Park

Al entrar a la farmacia alrededor de las 9:30 am, Williams se encontró con la víctima, hubo un forcejeo entre ambos y el acusado, según la policía, apuñaló a Calderón en el cuello. Williams salió del local sin llevarse nada.

Familiares de Calderón expresaron su dolor a través de una cuenta Go Fund Me, bajo el título: Paying Tribute to Olga María Calderón, creada por una persona que se identifica como Andrea Calderón y dice ser hermana de la víctima.