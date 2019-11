Cómo aumentará el costo de vida en Chicago con el presupuesto para el 2020

CHICAGO, Illinois. – No hay vuelta atrás, el costo de la vida va a aumentar para los residentes de Chicago a partir del año próximo: desde los viajes en Uber, hasta las comidas en restaurantes. Pasando por el estacionamiento y el canabis con fines recreativos. Todo ser´á más caro gracias al presupuesto de $11 mil 650 millones de dólares aprobado el 26 de noviembre.

La victoria de Lori Lightfoot llegó con una votación de 39 a favor y 11 en contra...tras más de dos horas de debate el primer presupuesto de la novata alcaldesa ya es una realidad. "En mi estimación, y las matemáticas no son mi fuerte, logramos una supermayoria del concilio municipal y creo que es un gran día para celebrar", dijo la alcaldesa.

Algunos concejales, como Byron Sigcho, del distrito 25 consideran que no es apropiado contar con fondos que el gobierno federal aún no ha reconocido. "No se puede correr riesgos y decir ‘bueno, si el día de mañana cambia, pues ya veremos’. Ese tipo de decisiones para nosotros son preocupantes porque es lo que ha pasado en el pasado", explicó el concejal.