Comienza la votación anticipada en Chicago: entérate dónde puedes ir a votar y qué necesitas

Si bien no se requiere una identificación con foto emitida por el gobierno para votar, puede ser útil traer una en caso de que surjan preguntas sobre el registro, la dirección, la firma o más durante el proceso de votación.

Cualquiera que aún no esté registrado para votar puede hacerlo por línea a traves de esta página web: https://ova.elections.il.gov/ hasta las 11:59 p.m. el 18 de octubre, o en persona en varios lugares como oficinas gubernamentales y bibliotecas públicas hasta 27 días antes de las elecciones.

¿Dónde votar en la ciudad de Chicago?

Loop Super Site en Clark y Lake en el 191 N. Clark. Del 1 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 am a 7 pm y fines de semana de 9 a 5 pm. Día de las elecciones de 6 am a 7 pm.

Todas las siguientes ubicaciones están abiertas del 14 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 am a 7 pm y fines de semana de 9 am a 5 p.m., más el día de las elecciones de 6 am a 7 pm :