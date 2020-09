Chicago enfrentó problemas al comprar computadoras para el aprendizaje remoto: nuevos obstáculos se avecinan este otoño

Este artículo , publicado originalmente en inglés por Better Government Association y Chalkbeat Chicago , está disponible en español gracias al proyecto "Traduciendo las noticias de Chicago", del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).

Pero un análisis hecho por Chalkbeat Chicago y la Asociación Better Government, sobre las órdenes de compra en la primavera y el verano – así como entrevistas con expertos en tecnología, líderes distritales y familias – muestra que el distrito puso órdenes de compra de dispositivos posterior a otros distritos de Illinois; esto dejó a varias familias batallando con dispositivos más lentos o de mal funcionamiento, y en el caso de Meeting Tomorrow la compra concluyó con dispositivos viejos y usados.

“La forma en que manejamos IT (Instructional Technology) en los distritos escolares es inmadura”, dijo Douglas Levin, presidente de EdTech Strategies, consultora de distritos. “Cuando tenemos dinero, salimos a comprar las herramientas que queremos. Pero los distritos pueden carecer de los recursos necesarios para estas compras”.

NO QUEDÓ PIEDRA SIN VIRAR

El distrito nunca obtuvo grandes descuentos. Por ejemplo, pagó $300 por iPads del 2017, un poco más que lo que el distrito le pagó a Apple por el mismo tipo de dispositivo, pero nuevos. Los modelos viejos de iPads venían con capacidad para servicio celular, pero no valía la pena pagar un precio más alto sin tener a cambio un plan de información o data, dijeron los expertos.

“¿Por qué comprarían artefactos viejos y lentos?”, preguntó Richard Culatta de la organización no-lucrativa Sociedad Internacional para Tecnología en la Educación. “Necesitarían tener una razón lógica para tomar tal decisión, de otra manera, yo esperaría a ver los modelos más nuevos y no tanta diversidad”.

En una entrevista, DiBartolo no discutió el acuerdo con Meeting Tomorrow – el cuarto vendedor más grande del distrito la primavera pasada – aduciendo que él y su empleomanía habían hablado con una “letanía” de vendedores ansiosos de negociar con el distrito.

“Nuestro enfoque fue no dejar ni una sola piedra sin virar y hablar con cualquiera que tuviera un producto razonable a un precio razonable”, dijo DiBartolo

El distrito no proveyó un contrato con la compañía o respuesta a una lista de preguntas acerca de la compra.

En el 2019, Aistrope contribuyó con casi $30,000 en efectivo y generosas donaciones para la elección alcaldicia de Lightfoot, según muestran los récords de campaña. Él reconoció que podría parecer como si su contribución ayudó a asegurar un contrato con el distrito, pero aseguró que ese no era el caso.

En Chicago, DiBartolo señaló que el distrito no necesitaba esperar por los encargos: Se comenzó a distribuir el inventario existente de unos 65,000 dispositivos, algunos de los cuales fueron adquiridos por el distrito para el 2024; el propósito era dar una computadora a cada uno de sus 300,000 alumnos. A nivel local, dijo Elaine Allenworth del Consorcio de Investigación Escolar de Chicago, las escuelas consideraron valores diferentes en cuanto a adquirir computadoras antes de la pandemia, pero terminaron con un inventario irregular de dispositivos y con algunos recintos invirtiendo en tecnología mientras otros se quedaban atrás.

Algunos alumnos y padres dijeron que los modelos viejos de computadoras distribuidos en Chicago no se ajustaban precisamente al aprendizaje virtual, en parte, debido al desgaste causado por estudiantes previos.

El distrito abrió un nuevo buró para asistir a familias que experimentaban una abrupta transición hacia la enseñanza por remoto. Tracy Occomy Crowder, director asistente del grupo comunitario “Organizing and Family Issues”, que aboga por los padres, dijo que en el estado había familias batallando con la tecnología. A veces no sabían si pedir o no ayuda – al distrito o a las escuelas – y ansiaban tener más orientación sobre como ayudar a sus hijos con el aprendizaje vía internet.